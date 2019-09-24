В НАБУ рассказали, на что жаловались украинцы после флеш-моба Зеленского

23 сентября, когда президент Владимир Зеленский призвал украинцев жаловаться на коррупцию на «горячую линию» НАБУ, в агентство позвонили 84 человека.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Антикорпцийного бюро на своей странице в Facebook.

«В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября 2019 в колл-центр позвонили 82 человека — примерно столько же было и на старте работы НАБУ», - сказано в сообщении.

Как сообщает ведомство, граждане в этот день жаловались на:

— нарушение социальных, трудовых, земельных прав и законных интересов;

— узнавали о подследственности НАБУ, контакты других органов, противодействующих коррупции;

— ненадлежащее досудебное расследование других органов;

— проблемы в сфере ЖКХ, ненадлежащее состояние тротуаров, канализации и тому подобное.

«Сейчас сложно сказать (сколько сообщений 23 сентября касались подследственности НАБУ — ред.) Все сообщения зарегистрированы, им оказывают первичную правовую оценку», — сказано в сообщении НАБУ.

В Бюро отметили, что дозвониться на «горячую линию» иногда тяжело, поскольку «номер не является многоканальным».

В НАБУ также сообщили, что «горячая линия» работает с 2016 года 5 дней в неделю. На «горячей линии» работает 7 человек.