В НАБУ рассказали, на что жаловались украинцы после флеш-моба Зеленского

23 сентября, когда президент Владимир Зеленский призвал украинцев жаловаться на коррупцию на «горячую линию» НАБУ, в агентство позвонили 84 человека.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Антикорпцийного бюро на своей странице в Facebook.
«В среднем колл-центр получает 10-15 звонков ежедневно. 23 сентября 2019 в колл-центр позвонили 82 человека — примерно столько же было и на старте работы НАБУ», - сказано в сообщении.
Как сообщает ведомство, граждане в этот день жаловались на:
— нарушение социальных, трудовых, земельных прав и законных интересов;
— узнавали о подследственности НАБУ, контакты других органов, противодействующих коррупции;
— ненадлежащее досудебное расследование других органов;
— проблемы в сфере ЖКХ, ненадлежащее состояние тротуаров, канализации и тому подобное.
«Сейчас сложно сказать (сколько сообщений 23 сентября касались подследственности НАБУ — ред.) Все сообщения зарегистрированы, им оказывают первичную правовую оценку», — сказано в сообщении НАБУ.
В Бюро отметили, что дозвониться на «горячую линию» иногда тяжело, поскольку «номер не является многоканальным».
В НАБУ также сообщили, что «горячая линия» работает с 2016 года 5 дней в неделю. На «горячей линии» работает 7 человек.
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