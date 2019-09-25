Украина резко увеличила продажу зерна

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 — июнь 2020), по состоянию на 24 сентября, экспортировали 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 49% больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 7,7 млн тонн, ячменя — почти 2,8 млн тонн, кукурузы — 1,9 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период украинские аграрии поставили на внешние рынки 72,5 тыс. тонн пшеничной муки, что на 63% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Напомним, что аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 млн тонн.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.
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