Украина экспортировала 37 млн тонн зерна - это существенно меньше, чем в прошлом году

С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, начался 1 июля 2020 года) до 16 апреля 2021 года Украина экспортировала 37,0 млн тонн зерна

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

В частности, экспортировано 14,7 млн тонн пшеницы (на 3,7 млн тонн меньше, чем за аналогичныйпериод прошлого МГ); 17,6 млн тонн кукурузы (на 7,346 млн тонн меньше); 4,1 млн тонн ячменя (на 405 тыс. тонн меньше).

Отмечается, что с начала 2019/2020 года до 16 апреля 2020 года было экспортировано 56,73 млн тонн зерна.