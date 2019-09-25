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The Washington Post узнала о попытках помешать разговору Трампа и Зеленского

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The Washington Post узнала о попытках помешать разговору Трампа и Зеленского

Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались не дать Дональду Трампу провести встречу или телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Попытке Трампа оказать давление на Зеленского предшествовала длительная борьба внутри администрации, в результате которой чиновники, занимающиеся нацбезопасностью, отошли на второй план, а «преданные сторонники», включая личного адвоката Рудольфа Джулиани, получили возможность влиять на отношения Вашингтона и Киева.

Чиновники по нацбезопасности провели в Белом доме несколько «напряженных встреч» на тему Украины, и некоторые из них опасались, что президент и его близкие сторонники планируют задействовать доступные США рычаги давления на Зеленского ради политической выгоды Трампа.

«Очень много людей пытались не допустить встречи по той причине, что она не была бы посвящена украино-американским отношениям», — рассказал один из источников WP.

Как именно они пытались помешать контактам двух президентов, не уточняется.

Неназванные сотрудники Белого дома оспорили эту версию, заявив, что никто не высказывал подобных опасений на встречах Совета национальной безопасности США, а Трамп был сосредоточен на том, чтобы побудить Украину искоренить коррупцию. Официальный представитель Белого дома не ответил на запрос газеты.

В сентябре стало известно, что сотрудник американской разведки подал официальную жалобу после того, как Трамп дал некое обещание в разговоре с зарубежным лидером. Позже выяснилось, что речь идет о беседе с президентом Украины. По данным The Wall Street Journal, Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего побороться за пост главы государства на выборах в 2020 году. До 2019 года Хантер Байден работал в частной украинской газовой компании Burisma Holdings, которую подозревали в отмывании средств.

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24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуру импичмента в отношении Трампа. По ее словам, своими действиями президент серьезно нарушил конституцию. Трамп назвал это решение «охотой на ведьм», отметив, что демократы не стали дожидаться публикации стенограммы его беседы с Зеленским.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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