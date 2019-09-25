Курс Bitcoin обвалился за день на 12%

Среднерыночный курс Bitcoin резко снизился на 12% вечером 24 сентября. В последний раз подобное падение произошло в конце июня, когда цена первой криптовалюты опустилась с $13 700 до $10 500.
Вчера актив за час подешевел с $9500 до $8370, после чего его цена незначительно выросла. Сейчас монета торгуется на уровне в $8530, за прошедшие сутки снижение составило на 13%.
На фоне падения курса объемы торгов Bitcoin увеличились на 80% и достигли $27 млрд. При этом капитализация монеты на данный момент составляет $153 млрд, а ее доля на рынке цифровых денег — 68,8%.
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