Суд арестовал двух врачей Национального института рака

Суд избрал меры пресечения двум сотрудникам Национального института рака в виде содержания под стражей с внесением залога в размере более 160 560 гривен каждому.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Двое сотрудников Национального института рака взяты под стражу", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что следователи столичной полиции при оперативном сопровождении сотрудников киевского управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задокументировали противоправную деятельность двух сотрудников Национального института рака.

В частности, было установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно.

В настоящее время, уточняют в столичной полиции, доказана причастность фигурантов к семи таким случаям.

"Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18 тысяч гривен», - уточнил начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. "Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере более 160560 гривен каждому", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, 17 сентября прокуратура Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального института рака Минздрава, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных.

На сегодняшний день в уголовном производстве установлены 7 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уже подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака.