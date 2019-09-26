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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в своем доме в Париже, сообщило французское издание Le Figaro.

В 2005 году Жак Ширак перенес микроинсульт. В апреле 2008 года ему был вживлен сердечный стимулятор. Страдал от провалов памяти и других неврологических нарушений. В декабре 2013 года перенес операцию на почках.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.

В 1999 году он поддержал военную операцию НАТО против Югославии, но в 2003 году осудил вторжение США в Ирак. Шираку принадлежат такие инициативы, как финансирование борьбы со СПИДом за счет налогообложения международных финансовых операций, введение общемирового налога на авиабилеты («налог солидарности») для получения средств на борьбу со СПИДом в Африке (реализованы рядом стран). За годы президентства Жака Ширака во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга.

Жак Ширак также является автором нескольких книг, в частности «Франция: время выбора» (1978), «Проблеск надежды» (1978), «Новая Франция» (1994), «Франция для всех» (1995), мемуаров «Президентские годы» (2011) и др. Также писал стихи и новеллы. Владеет русским языком, перевел на французский главу «Евгения Онегина».

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В сфере его интересов были азиатская и африканская культуры, первобытные цивилизации, он коллекционировал картины, статуэтки, маски. В апреле 2000 года он открыл в Лувре залы, посвященные искусству народов Африки, Азии, Океании и Америки. В 2006 году по его инициативе в Париже был открыт этнографический музей на набережной Бранли, который также собрал в своей коллекции образцы подобного искусства.

Франция, Жак Ширак
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