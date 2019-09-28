На похороны Ширака приедут три десятка иностранных лидеров

Три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщило в субботу агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно этим данным, в Париже прибудут президент России Владимир Путин и президент Италии Серджо Маттарелла. Среди подтвердивших еще в минувшую пятницу свое предстоящее участие в траурной церемонии — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель.

Также прибудут премьер-министр Ливана Саад Харири, глава правительства Венгии Виктор Орбан и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Церемонию памяти Жака Ширака возглавит в понедельник в парижском соборе Сен-Сюльпис президент Франции Эммманюэль Макрон. На ней будет присутствовать премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат парламента, лидеры ряда французских партий, родственники и близкие бывшего президента.

Будут широко представлены политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Из бывших президентов Франции в Сен-Сюльпис прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д’Эстен.