В Париже похоронили бывшего президента Франции Жака Ширака

В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака.

Как сообщают местные СМИ, церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.

В то же время на официальную церемонию прощания с Шираком были приглашены около 80 действующих и бывших глав иностранных государств.