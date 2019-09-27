Bitcoin потерял за сентябрь 26% стоимости

Стоимость первой криптовалюты опустилась ниже отметки в $8000 впервые за последние три месяца. С начала сентября монета подешевела на 26%.

Вечером 26 сентября среднерыночный курс Bitcoin резко опустился ниже отметки в $8000. Монета установила трехмесячный минимум в $7906, после чего частично восстановилась. Сейчас она торгуется на уровне в $8068. За последние 24 часа актив подешевел на 5%, а за прошедшие три недели — на 26%.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет $212 млрд, за последние 24 часа она сократилась на $10 млрд.