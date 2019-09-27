Минцифры планирует запустить в Украине электронное резидентство

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о планах запуска в Украине электронного резидентства.
«Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, счет в банке, не приезжая в нашу страну. Чтобы можно было получить карточку в посольстве, вести здесь бизнес (удаленно — ИФ)», — сказал он, презентуя Министерство цифровой трансформации в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Федорова, соответствующий законопроект уже подготовлен.
«У нас уже есть рабочая группа, уже есть проект указа президента, подготовлен законопроект», — сказал профильный вице-премьер.
Он также обозначил планы по так называемой «е-переписи», которая позволит верифицировать реестры.
«Сейчас мы проводим большой аудит реестров — их более 350. Этот аудит позволит провести е-перепись ... Это первый этап по проведению переписи в стране», — указал Федоров.
Помимо этого, профильный вице-премьер-министр анонсировал планы по введению реестра студенческих билетов.
«У нас в процессе с нашими партнерами из ПриватБанка возможность запустить в ближайшее время онлайн-студенческие. Это сразу же открывает большой рынок для бизнеса, потому что кинотеатры смогут верифицировать — реальный студенческий или нет и давать скидки. У Apple Music есть предложение для студентов — 50% скидки на музыку. Это открывает большой поток бизнес-идей», — пояснил он.
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