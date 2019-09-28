Умер режиссер Марк Захаров. Об этом собщают российские СМИ со ссылкой на дирекцию театра «Ленком», где он работал.
Время и место похорон пока не известно.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»).
Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры».
Захаров прославился и как кинорежиссер, создававший фильмы в том числе по произведениям Григория Горина и Евгения Шварца, а также по собственным сценариям. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».
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