Умер режиссер Марк Захаров. Об этом собщают российские СМИ со ссылкой на дирекцию театра «Ленком», где он работал.

Время и место похорон пока не известно.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После окончания ГИТИСа он несколько лет занимался режиссурой в различных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»).

Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры».

Захаров прославился и как кинорежиссер, создававший фильмы в том числе по произведениям Григория Горина и Евгения Шварца, а также по собственным сценариям. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».