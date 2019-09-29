Илон Маск не верит в существование инопланетян

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск усомнился в существовании инопланетян. Об этом он заявил во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе, запись выступления размещена на странице SpaceX в YouTube.

«Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков», — сказал Маск.

Он добавил, что знал бы о внеземной жизни, если бы она действительно существовала. Кроме того, Маск упомянул военно-испытательную базу американских ВВС возле «Зоны 51» в штате Невада, где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.

Выступление Маска приурочили к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1 в 2008 году. В ходе него Маск сообщил о планах компании относительно космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Он отметил, что корабль могут вывести на орбиту не позднее, чем в ближайшие полгода.