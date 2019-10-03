The HILL: Джо Байден не нарушал закон

Республиканское издание признало, что Джо и Хантер Байдены работали в рамках законодательства

Американское издание The Hill, традиционное поддерживающее республиканцев, пошло вразрез политической позиции. В то время, как Дональд Трамп пытался критиковать своего основного конкурента Джо Байдена на выборах президента 2020, медийный голос республиканцев признал, что нарушений на самом деле нет.

«Украинские чиновники не нашли никаких нарушений со стороны Байдена, и прокурор, который, по утверждению Трампа, стал мишенью, заявил, что Хантер Байден не был признан виновным в совершении преступления», - пишет издание.

«С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал», - признался Юрий Луценко, бывший главный прокурор Украины.

Как пишет The HILL, усилия Дональда Трампа, направленные на то, чтобы убедить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена, который в настоящее время является самым популярным кандидатом на выборах 2020 от демократов, стали центром расследования импичмента в Палате представителей.

Из-за политического давления по делу Байдена в отставку уже подал Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента в Украине. Администрация Трампа пытается найти хоть какие-то зацепки для обвинения Джо Байдена. Но пока все попытки тщетны.