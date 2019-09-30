Зеленский отреагировал на предложение опубликовать украинскую версию стенограммы разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Офис президента не будет обнародовать свою версию стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля, после которой Палата представителей Конгресса объявила об официальном инициировании процедуры импичмента Дональда Трампа.
Как передает УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения учения МВД в селе Старое под Киевом. На вопрос, планирует ли Офис президента опубликовать свою версию стенограммы телефонного разговора, Зеленский ответил: «Мне кажется, что мы с вами находимся на том уровне, когда, мне кажется, что это не нужно делать».
«До президента я никогда не был дипломатом. Но мне кажется, что таких разговоров в жизни уже было у меня очень много. И будет еще очень много. Есть некоторые тонкости, некоторые вещи, которые, мне кажется, неправильно даже обнародовать. Но вы видите — нет секретов. Ну, обнародовали — ну и обнародовали. Это — их дело», — сказал Зеленский.
Напомним, что 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена — Хантера Байдена. Однако прямого давления на Зеленского со стороны Трампа не было.
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