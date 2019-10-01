Польша присоединилась к частичному бойкоту в ПАСЕ

Польша присоединилась к частичному бойкоту несколькими национальными делегациями некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом во вторник в кулуарах ПАСЕ заявил председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.
«Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы», — сказал польский парламентарий.
Напомним, что накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.
Во вторник в Страсбургской опере пройдет церемония по случаю 70-летия создания Совета Европы. Торжественные мероприятия пройдут на самом высоком национальном и международном уровне при участии президента Франции Эммануэля Макрона. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.
30 сентября — 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вновь созданная в Верховной Раде Украины постоянная делегация в ПАСЕ не подала заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не участвует в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблее.
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