Порошенко не явился на допрос с использованием полиграфа

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник не явился на допрос с использованием детектора лжи. Об этом сообщил заведующий отделения психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

«От Петра Алексеевича не было никаких заявлений, он не явился пока», — сказал он журналистам в эфире NewsOne.

Проведение экспертизы было запланировано на 10:00. Ирхин заявил, что институт готов провести допрос, если Порошенко все-таки приедет. Вместе с тем он исключил возможность проведения экспертизы в прямом эфире, на чем ранее настаивал Порошенко. «Судебно-психологическая экспертиза не предполагает проведение исследования в прямом эфире. Это экспертиза, а прямой эфир — это шоу», — сказал он.

В августе нынешнего года Государственное бюро расследований сообщило, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос экс-президента с применением детектора лжи. Решение было выдано в рамках расследования дела о вероятном уклонении Порошенко от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Сам Порошенко уже побывал на допросе в ГБР в качестве свидетеля по этому делу, после которого директор бюро Роман Труба допустил, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. Порошенко тогда отметил, что готов пройти эту процедуру, хотя, как он выразился, и не доверяет ГБР.

Напомним, что после поражения Петра Порошенко на президентских выборах весной нынешнего года против него было заведено более десятка уголовных дел. Экс-президент, в частности, подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении Кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии большинства в Раде.