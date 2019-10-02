Меркель анонсировала саммит в Париже и заверила, что речь о снятии санкций с России не идет

Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита «нормандской четверки». Об этом заявила среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, комментируя договоренности контактной группы по Донбассу, передает ТАСС.
«У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, — сказала она. — Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны».
По ее словам, саммит пройдет в Париже. «Мы подбираем дату», — отметила глава кабмина ФРГ.
Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по «формуле Штайнмайера». В Берлине считают это «важным шагом на пути к реализации минских договоренностей».
Напомним, что в минувший вторник по результатам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе все участники согласовали «формулу Штайнмайера».
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