Меркель и Путин договорились сохранить Нормандский формат

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о сохранении «Нормандского формата» для урегулирования в Украине, российский лидер готов к проведению «нормандского саммита».

«Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем», — сказал Путин на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

Президент РФ подчеркнул: «Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих — Нормандский формат».

«Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации — вдвоем, втроем, вчетвером», — пояснил Путин.

То есть, по его словам, «в принципе — да, а по конкретике нашим помощникам нужно договориться нашим помощникам и МИДам».