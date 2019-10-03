Новая концессия требует пересмотра государством старых договоров аренды с олигархами, – StateWatch

Концессия «по-новому», которую продолжает продвигать парламент уже 9-го созыва, закончится олигархическим захватом уникальных и стратегических госпредприятий, если не пересмотреть все ранее подписанные договора аренды между государством и компаниями крупных олигархов, — считает глава экспертной группы StateWatch Глеб Каневский. По его словам, норма о прямых переговорах в новом законопроекте «О концессии», которая предполагает передачу гособъектов частнику без конкурса, фактически дает гарантию олигархам на сохранение захваченных ранее активов.

«Перед тем, как по умолчанию аренду переводить в концессию без конкурса, правительство Гончарука, которое позиционирует себя как правительство с абсолютно нулевой толерантностью к коррупции, обязано пересмотреть все контракты на сотрудничество с госпредприятиями и государственной инфраструктурой (пр. облэненего), которые могут быть автоматически трансформированы в концессию. Чтобы не получилось так, что такие деятели политические, которые активно использовали свое политическое влияние на бизнес — те же Дубневичи, Коломойский, Ахметов — просто бесплатно получат имущество на 50 лет, поскольку новый Закон „О концессии“ это позволит. И тогда уже как бы власть не менялась, никто ничего не сможет сделать. То есть финансово-промышленные группы навсегда забронируют за собой это имущество. И кто знает, сможет ли государство через 50 лет что-либо вернуть. Поэтому необходимо каждый такой контракт аренды, который могут пролонгировать, пересматривать. Необходимо проанализировать — что это за договор и насколько он полезен государству», — уверен Каневский.

Он подчеркнул, что для крупного украинского олигархата новый законопроект «О концессии» — шанс не просто заполучить практически навсегда прибыльные активы, но и взять их почти бесплатно. Именно поэтому новый законопроект унаследовал ряд скандальных норм от старой редакции, поскольку, по мнению Каневского, олигархи сохранили влияние на парламент.

«Для крупного олигархического бизнеса концессия — это способ практически бесплатно заполучить государственное имущество. Это не приватизация, когда необходимо хоть какие-то средства платить. Это концессия, когда ты берешь, пользуешься, получаешь прибыль, а потом когда-то и что-то платишь. Очевидно, что лобби крупных ФПГ сейчас активно включилось уже в новом парламенте и проталкивает данные идеи, чтобы потом хозяева лобби получили за бесценок госпредприятия», — считает Каневский.

Новый законопроект «О концессии» предполагает не только возможность «автоматически» трансформировать договор аренды в концессию на 49 лет, но также и помощь такому концессионеру со стороны государства за счет налогоплательщиков. По мнению экспертов, такая норма работает в цивилизованном мире, однако крайне опасна в олигархической украинской экономике, поскольку открывает массу возможностей по вымыванию средств из госбюджета.

«Если в концессии будут фирмы, связанные с олигархическими группами, с крупным украинским бизнесом, а потом еще государство будет оказывать им некую бюджетную поддержку якобы для развития такой концессии, то получится, что фактически налогоплательщики заплатят дважды, но останутся ни с чем», — резюмировал Каневский.

Как известно, Верховная Рада Украины в сентябре 2019 года по упрощенной процедуре приняла новый законопроект № 1046 «О концессии». Ранее Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от народных депутатов принять данный проект до 1 октября. Между тем, Министерство инфраструктуры запустило концессионные проекты по морским портам «Херсон» и «Ольвия», не дожидаясь принятия нового Закона «О концессии».