Украина объявила конкурса на концессию двух портов

Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий «Стивидорная компания «Ольвия» и «Херсонский морской торговый порт» и соответствующего имущества госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Как говорится в публикации в четверг в правительственной газете «Урядовый курьер», в случае «Ольвии» концессия по результатам конкурса предоставляется на 35 лет, в случае Херсонского порта — 30 лет.
Заявки на участи е принимаются в течение 60 дней,
Как ранее отметил бывший тогда министром инфраструктуры Владимир Омелян, основная задача двух указанных пилотных проектов — привлечь международные практики и технологии в украинские порты.
На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает немногим более трех месяцев.
«С победителями будут подписаны договора, сторонами которых станут: Мининфраструктуры, АМПУ, компания победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т.н. „проектная компания“), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта», — уточняло АМПУ.
Согласно ранее обнародованной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для «Ольвии» и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.
В течение первых трех лет в «Ольвии» планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту «Херсон» провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).
По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах «Ольвия» и «Херсон» ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, «Нибулон», один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.
Мининфраструктуры и Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка с целью развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в портовой отрасли 14 ноября 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому IFC поможет структурировать проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в двух указанных выше украинских портах.
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