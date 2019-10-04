Украина выдвинула России свои условия для переговоров в «нормандском формате»

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявляет, что предпосылкой, которую выдвигает Украина для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), является больший прогресс со стороны России в выполнении условий безопасности на Донбассе.

Как передает УНИАН, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

«Вчера были только первые намеки на возможные даты (встречи „нормандской четверки“ — Ред.), но это достаточно деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе одобрения какой-то формулы („формулы Штайнмайера“ — Ред.), и введение закона об особом статусе Донбасса было предпосылкой российской стороны для определения даты. Очевидно, что если российская сторона заговорила о каких-то датах, то она считает, что Украина выполнила предпосылки, но с нашей стороны мы хотим большего или достаточного прогресса в выполнении условий безопасности» — отметил Яременко.

По его словам, он не спешил бы с определением даты проведения следующего саммита.

«Я бы не спешил. Мы хотим мирных переговоров, мы не отказываемся ни в коем случае от них, но о датах говорить рано, это слишком сложный вопрос», — подчеркнул Яременко.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», — сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Нынешний закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», — подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».