Трамп отменил визы для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.
Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.
Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал ниже 3% - это необходимое условие для соответствия безвизовой программе США.
О намерении отменить визы Трамп сообщил 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды. В свою очередь Дуда выражал надежду на то, что визы будут отменены до 25 декабря.
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