Трамп обвинил спикера палаты представителей в госизмене и предложил объявить ей импичмент

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого. Свое предложение лидер страны изложил на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, Пелоси знала о лжи и мошенничестве руководителя комитета по разведке Адама Шиффа, причастного к разглашению информации о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп обвинил Пелоси в совершении особо тяжкого преступления, правонарушениях и «даже в измене».

«По моему мнению, это значит, что им и тем, кто злонамеренно вступал с ними в сговор, должен быть немедленно объявлен импичмент», — заявил Трамп.

Пелоси сообщила о старте процедуры импичмента в отношении Трампа 24 сентября. Поводом для этого послужили публикации в американских СМИ о попытке Трампа надавить на Зеленского во время телефонного разговора, чтобы тот начал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер якобы обещал возобновить военную помощь Украине.

На следующий день стенограмма беседы была рассекречена, однако американский Минюст не обнаружил в ней ничего противозаконного, в том числе упоминаний темы военной помощи, которая, по данным СМИ, была предложена Зеленскому Трампом взамен расследования. Пелоси отметила, что опубликованные данные не снимают с Трампа ответственности, и сообщила, что палата представителей продолжит процедуру импичмента.

5 октября демократы палаты представителей потребовали от Белого дома предоставить до 18 октября документы по расследованию в рамках процедуры, чтобы выяснить, кто, помимо Трампа, участвовал в разговоре с Зеленским. Американский лидер, в свою очередь, обвинил семью Байдена в подкупе.