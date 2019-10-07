Вышинскому дали должность в России

Главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена «35 на 35», назначили исполнительным директором «Международного информагентства „Россия сегодня“».
«В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА «Россия сегодня», — отметила пресс-служба агентства в Telegram.
Напомним, что 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» был доставлен из Киева в Москву.
Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы «доказать свою невиновность».
Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе «РИА Новости-Украина».
28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
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