Акции Freedom Holding Corp будут котироваться на американской бирже NASDAQ

На американской бирже NASDAQ начнутся торги акциями Freedom Holding Corp, частью которого является один из активных участников отечественного фондового рынка — ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Торги стартуют 15 октября 2019, — сообщил СЕО компании, Тимур Турлов в интервью Investory News.
Получив новые финансовые возможности, компания планирует стать крупнейшим розничным дилером рынка государственных облигаций. Чтобы украинцы, задумываются о выгодном вложении своих средств, рассматривали государственные бумаги, как минимум одновременно с банковскими депозитами. Потому что это надежнее и доходнее, по крайней мере в текущий момент времени, — объясняет Турлов.
«Для нас это очень большой и важный знак качества, которым не обладает ни один из наших конкурентов на рынке ценных бумаг. Во-первых, это означает постоянный доступ к капиталу. Во-вторых, мы прошли огромный комплаенс от самых жестких регуляторов мира, получили рейтинги международных рейтинговых агентств. Уверен, это позволит нам привлечь клиентов, которым нужен респектабельный и надежный финансовый посредник, которому они смогут доверять все свои действия. Этот шаг должен помочь нам закрепить позиции, дать ресурсы для развития бизнеса, в том числе, в Украине, а также обеспечить наших клиентов дополнительным комфортом», — считает Тимур Турлов.
Также компания имеет планы построить полноценный инвестиций банк — чтобы предоставлять полный спектр банковских услуг, в том числе и людям, которые хотят инвестировать в ценные бумаги, — сообщил СЕО компании.
ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов, штат — более 100 человек.
ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» является частью Freedom Holding Corp (USA). Акции Freedom Holding Corp листингированы на бирже OTС QX Best Market в США
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