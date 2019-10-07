В «Слуге народа» предлагают ввести 1% сбор на обмен наличной валюты

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») предлагает ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.
Соответствующий законопроект № 2208 от 3 октября 2019 года обнародован на сайте парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме.
«...если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии. Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток. Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок? Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую», — так свою инициативу прокомментировал сам народный декпутат в соцсетях.
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