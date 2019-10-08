В Гонконге 77 человек задержали за ношение масок

Полиция Гонконга во вторник задержала не менее 77 человек из-за ношения масок несмотря на запрет правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

В прошлую пятницу власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).