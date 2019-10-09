Курды обвинили США в сдаче их позиций Турции

Решение президента США Дональда Трампа отвести американских военных с позиций на северо-востоке Сирии вызвало ярость со стороны их курдских союзников. Как сообщает Wall Street Journal, кульминацией стала ссора, которая возникла во время видеоконференции с участием полевых командиров «Демократических сил» и спецпредставителя американского президента Джеймса Джеффри.

Последний попытался объяснить собеседникам, что на самом деле Трамп не намерен сдавать курдов, однако последние были вне себя от ярости. Так, один из участников конференции наорал на Джеффри и со словами «Ты продал нас» ушел прочь. В свою очередь, командир курдских отрядов Мазлум Абди заявил американцу, что в глазах его сограждан США теперь всегда будут ассоциироваться с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Еще один участник конференции напрямую заявил Джеффри, что курды «уже привыкли к тому, что Запад их постоянно предает».

На этом фоне власти Турции заявили, что армия будет готова пересечь сирийскую границу в самое ближайшее время. В канцелярии Эрдогана заявили, что целью операции станет создание специальной зоны, благодаря которой «курды не будут мешать Анкаре успешно бороться с «Исламским государством», сообщает Reuters.

В настоящее время курдские «Демократические силы» контролируют большую часть граничащих с Турцией провинций Ракка и Хасака на северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что сирийские курды могут оказывать помощь отрядам Рабочей партии Курдистана, которые борются за отделение от Турции нескольких районов на юго-востоке страны.