МВД поможет обжаловать в итальянском апелляционном суде решение по делу Маркива

Министерство внутренних дел Украины сообщает о готовности помочь обжаловать в апелляционном суде решение по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы.
«Вчера суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора по делу Виталия Маркива. Сейчас Министерство внутренних дел получило решение суда и работает над его переводом», — сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Фейсбуке в пятницу.
В ведомстве отмечают, что МВД приложит все усилия для «восстановления справедливости и освобождения Маркива».
«Позиция МВД остается неизменной: обвинение Виталия Маркива — абсурдны», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.
Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.
12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.
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