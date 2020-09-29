МИД ожидает только оправдательного приговора по делу Маркива

В итальянском Милане во вторник состоится заседание апелляционного суда по делу бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, Украина ожидает только оправдательного приговора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Сегодня, 29 сентября, в Милане состоится заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который бездоказательно и безосновательно был обвинен судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелле, погибшего в Славянске в мае 2014 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МВД подчеркнули, что украинская сторона делает все возможное для освобождения Маркива.
"Мы ожидаем от апелляционного суда Милана только одного возможного приговора - оправдательного!", - подчеркнули в МВД.
Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.
Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.
24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.
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