Послы G7 встретились с командой Офиса президента

Послы стран «Большой семерки» встретились с командой Офиса Президента Украины.

Об этом сообщается в Twitter группы.

«Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса Президента. Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, которые стоят перед Украиной », - говорится в сообщении.