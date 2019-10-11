Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

приватизация
RSS

Стало известно, сколько государство планирует выручить за «Укрспирт»

202
Стало известно, сколько государство планирует выручить за «Укрспирт»

Приватизация ГП «Укрспирт» пополнит госбюджет на 6-7 миллиардов гривен и сократит теневой оборот спирта.

Об этом заявил советник министра экономики по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун, сообщает Укринформ.

«Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 миллиардов гривен», — сказал Блескун.

Он отметил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в 4 раза.

«Производство спирта в 1996 году было 60,8 млн декалитров, в 2018 году это 8,1 дал., и прогноз на 2019 год это — 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать с 1996 года то в 10 раз», — сказал он.

Читайте также: «Шоу в стиле Путина»: что западные СМИ написали о пресс-конференции Зеленского

Отдельно советник министра назвал цифры по нелегальному рынку спирта.

«Доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. На сегодня по прогнозам, около 8,4 декалитров спирта — это доля теневого рынка», — отметил Блескун.

Укрспирт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016