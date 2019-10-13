В Минсоцполитики назвали зарплату Соколовской

Министру социальной политики Украины Юлии Соколовской за сентябрь начислили зарплату в 24 395 грн. Об этом УНН сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос.
«Начисленная заработная плата Министра социальной политики Украины Соколовской Юлии Сергеевны в сентябре 2019 года составляет 24 395,41 гривен», — говорится в ответе.
При этом, как указано, средняя зарплата за сентябрь в министерстве составила более 28 тыс. грн.
«Размер средней заработной платы работников Минсоцполитики в сентябре 2019 года составляет 28,4 тыс. гривен», — проинформировали в министерстве.
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