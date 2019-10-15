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Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

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Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова отбывают в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда (МФВ) и Всемирного банка (ВБ).

«Украинская делегация встретится с представителями МФВ, ВБ, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных компаний и банков, а также состоятся двусторонние встречи с руководителями других центробанков», — говорится в сообщении НБУ во вторник.

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Согласно ему, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб присоединятся к Смолию 16 октября.

В Минфине агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что в составе делегации также госуполномоченный по госдолгу Юрий Буца, замминистра финансов Юрий Гелетий.

Центробанк добавил, что в рамках собрания представители Нацбанка планируют обсудить вопросы трансформации рынка труда в развивающихся странах, современной политики по государственному долгу, будущего мировой финансовой системы и «больших данных», а также технологические аспекты, которые позволят обеспечить большую включенность граждан к финансовой системе.

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Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка в этом году состоится в Вашингтоне с 15 по 20 октября.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $5-6 млрд. В сентябре Украину посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

МВФ, Вашингтон, Оксана Маркарова, Яков Смолий
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