Вопрос ПриватБанка на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) не обсуждает вопрос «ПриватБанка» с Национальным банком Украины (НБУ) во время переговоров с украинской делегацией в Вашингтоне. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью «Голос Америки».

По словам Смолия, действующее законодательство Украины не предусматривает возврат банка бывшим акционерам.

«Вопрос же „ПриватБанка“ на переговорах не стоит. Он вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврата банка бывшим акционерам. Национальный банк, Кабинет Министров делают все для того, чтобы сохранить „ПриватБанк“ в том состоянии, в котором он находится сейчас. Он докапитализирован, работает, обслуживает половину населения Украины и решения суда, которое было принято в апреле месяце, обжаловал Национальный банк в апелляционной инстанции. Мы ждем заседания суда, чтобы делать следующие шаги», — заявил Смолий.

Также глава НБУ отметил, что решение Апелляционного суда в Лондоне дает возможность «ПриватБанку» судиться с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбоввым.

«Решение, принятое в Лондоне, позволяет банку самому судиться с бывшими владельцами, опираясь на английское право, использовать решения английских судов для отстаивания своих интересов, для возвращения активов», — сказал Смолий.

Напомним, украинская делегация вместе с представителями НБУ проводит в Вашингтоне переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями. В МВФ ожидают, что правительство Украины развалит олигархическую систему.