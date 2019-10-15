Сын Байдена отрицает коррупцию при работе в Украине

Сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена — Хантер Байден назвал «смешными» предположения президента США Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, в частности, связанные с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По его словам, его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.
«Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы... Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет» — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Хантер Байден покинет пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, который поддерживается государственными структурами Китая, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.
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