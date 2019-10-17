Гладковский не сбегал из Украины, а направлялся в командировку в Брюссель, - пресс-служба «Богдана»

Президент корпорации «Богдан» и бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины. Об этом сообщается на сайте «Богдана», передает 112 Украина.

«Гладковский направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Он был официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров в качестве председателя ведущей автомобилестроительной корпорации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ухода с СНБО Гладковский вернулся к управлению компанией и в этом статусе неоднократно выезжал за границу и возвращался в Украину.

«В корпорации считают, что такие действия силовиков очень похожи на политически мотивированные, как это было с обысками просто в канун выборов, и указывают на управление силовыми ведомствами государства в ручном режиме в угоду хорошей телевизионной картинке и переключению социального внимания от реальных проблем в экономике страны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Позже в НАБУ сообщили, что Олега Гладковского задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Тогда сообщалось, что в 2015-2016 гг. был открыт ряд уголовных производств против оборонных предприятий.