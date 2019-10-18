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Группа «Лан» должна вернуть имущество законным владельцам - раскрыто рейдерскую схему, - СМИ

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Смена власти и смена кадров в правоохранительных органах сделала возможным восстановление справедливости по делам, которые раньше считались безнадежными — пишет Апостроф.

Так, в октябре этого года киевские правоохранители расследовали деятельность группы лиц во главе с гражданином Михаилом Срибнюком (владелец группы компаний «Лан»), которых обвинили в том, что течение 2003 года они незаконно завладели акциями и имуществом большого хозяйственного предприятия «Гермес», которое находилось в г. Киеве по ул. Семьи Хохловых, 11/2 и имело разветвленную сеть складских помещений и магазинов в г. Киеве и области. Рыночная стоимость похищенного имущества в настоящее время превышает десять миллионов долларов США.

Уголовное производство открыто по статье 190 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), за совершение преступления предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленники действовали по классической схеме: организатор арендовал складское помещение на территории хозяйственной базы, после чего его пособники осуществили агрессивную скупку акций предприятия, которые были в свободном обращении. М.Срибнюк вошел в доверие к руководителю предприятия Владимиру Телятнику и другим акционерам из числа трудового коллектива предприятия, которым принадлежала контрольная доля акций. Под предлогом оказания помощи против рейдерства, злоумышленники завладели акциями и переоформили предприятие на подконтрольных лиц. При этом, во время фиктивного переформлення акций М.Срибнюк написал собственноручно расписку о том, что вернет их В.Телятнику в течение полугода. Именно эта расписка стала важным доказательством прав собственности. Дальнейшие действия подозреваемого М. Срибнюка свидетельствуют о том, что расписка была лишь инструментом совершения преступления для того чтобы получить акции, потому что уже на второй день после завладения акциями подконтрольное М. Срибнюку предприятие объявило о ликвидации, а через 20 дней переоформило акции на других подконтрольных М.Срибнюку людей — говорится в публикации.

— Как стало известно, в настоящее время все имущество, принадлежавшее обществу «Гермес», переоформлено на подконтрольные М.Срибнюку предприятия, крупнейшими из которых являются общество «Сан Парк» код ЕГРПОУ 36594349 (склады на ул. Семьи Хохловых, 11/2) и «Украинский логистический сервис» код ЕГРПОУ 35520674 (склады в с. Мила Киевской области). Владельцами этих предприятий являются подконтрольные М.Срибнюку оффшорные компании с Кипра «Олфактс оперейшн», «ЕС.АЙ.Сайло сервисез Лимитед», «Аленер капитал Лимитед». Жалобы законных владельцев, к сожалению, не были должным образом рассмотрены в силу субъективных причин, а возможно даже влияния рейдеров на следствие.

После предусмотренных законом процессуальных действий правоохранительных органов семья В.Телятника получила шанс не только на возвращение своего имущества, но и на получение компенсации за упущенную прибыль от его использования в прошлом. А рейдерам остается только сотрудничать со следствием и выполнять законные требования потерпевших — сказано в материале.

рейдерство, компания "Лан"
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