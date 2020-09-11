Против Порошенко завели 15 новых уголовных дел

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко сообщили, что против экс-президента началось расследование по 15 новым производствам.

Об этом, как передает Украинская правда, на брифинге заявили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

«4 сентября появилось 15 новых производств направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко... Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15 или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к «Кузнице на Рыбацком», — заявил Головань.

Адвокат добавил, что дела открыли в СБУ.

По его словам, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

Он считает, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по «Кузнице» возобновили по решению Печерского суда.

Адвокат видит в делах след бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского.

Новиков также заявил, что защита бывшего президента считает, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с Портновым и Коломойским объединились против Порошенко.

В частности, по его словам, Татаров говорит об аресте какого-то имущества Порошенко.

Больше всего внимания, по мнению Новикова, будут удедять делам в отношении телеканала «Прямой» и «Кузницы», а другие — это «отвлекающий маневр».