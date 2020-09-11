Против Порошенко завели 15 новых уголовных дел

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко сообщили, что против экс-президента началось расследование по 15 новым производствам.
Об этом, как передает Украинская правда, на брифинге заявили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.
«4 сентября появилось 15 новых производств направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко... Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15 или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производство имеет отношение к «Кузнице на Рыбацком», — заявил Головань.
Адвокат добавил, что дела открыли в СБУ.
По его словам, в производствах речь идет о статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.
Он считает, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по «Кузнице» возобновили по решению Печерского суда.
Адвокат видит в делах след бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского.
Новиков также заявил, что защита бывшего президента считает, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с Портновым и Коломойским объединились против Порошенко.
В частности, по его словам, Татаров говорит об аресте какого-то имущества Порошенко.
Больше всего внимания, по мнению Новикова, будут удедять делам в отношении телеканала «Прямой» и «Кузницы», а другие — это «отвлекающий маневр».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016