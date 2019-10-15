ГПУ возбудила три уголовных дела о крупных хищениях в оборонной сфере

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала три уголовных производства о хищении большого объема бюджетных средств в оборонной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Сообщается, что дела открыты по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере.
В частности, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-миллиметровых боеприпасов для артиллерийской системы «Гиацинт».
Также, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении миномета «Верба» калибра 82-мм и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.
Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
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