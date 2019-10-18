Бюджетное финансирование президентского фонда сократят в пять раз

Кабинет министров предлагает сократить в 2019 году расходы Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи в пять раз — с 1 млрд грн до 200 млн грн. Соответствующие предложения к закону о государственном бюджете на 2019 год переданы в Верховную раду, сообщает пресс-служба Министерство финансов.
Как отметили в Минфине, предлагается сократить финансирование «из-за задержки в создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи».
Напомним, в июле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о создании Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Он отметил, что талантливой молодежи нужна поддержка президента и государства, «чтобы иметь возможность поехать на учебу за границу, получить гранты, чтобы потом заниматься наукой в Украине».
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