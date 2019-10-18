Рада приняла закон об анбандлинге за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект № 2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа», передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 286 нардепов.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с фракцией «Слуга народа» вопрос газотранспортной системы. Вопрос возник относительно того, как сформулирована в законе возможность управления этой ГТС. Это вызвало довольно горячую дискуссию.

Ранее Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа».