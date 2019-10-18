Рада приняла закон об анбандлинге за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект № 2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа», передает корреспондент РБК-Украина.
Проект закона поддержали 286 нардепов.
Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с фракцией «Слуга народа» вопрос газотранспортной системы. Вопрос возник относительно того, как сформулирована в законе возможность управления этой ГТС. Это вызвало довольно горячую дискуссию.
Ранее Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016