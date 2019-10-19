Рябошапка назвал сроки завершения реформирования прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что реформирование прокуратуры завершится до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
На Комитете по вопросам правоохранительной деятельности Рябошапка рассказал, что реформирование Генеральной прокуратуры завершится до нового года.
«Примерно три месяца потребуется на областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца — на местные прокуратуры», — сказал генпрокурор.
По его словам, весь процесс планируется завершить до сентября, но сделать это попытаются быстрее — до 1 июля.
Также Рябошапка рассказал, что после принятия закона о реформировании прокуратуры было утверждено положение о порядке переаттестации и установлены сроки подачи заявлений прокурорами о согласии на проведение переаттестации и сообщение о том, что по итогам аттестации они будут переходить в Офис Генерального прокурора.
«По состоянию на утро 16 октября (15 октября была финальная дата), подали такие заявления 96,3% прокуроров», — сказал он, добавив, что законом сроки проведения аттестации не установлены и процесс будет проходить поэтапно.
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