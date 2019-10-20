Епифанию вручили премию в США

Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию вручили в Нью-Йорке «Премию Афинагора по правам человека» (Athenagoras Human Rights Award).

Об этом митрополит, глава Православной церкви Украины сообщил на своей странице в Facebook.

«С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успешного труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре». — написал Епифаний.

Он отметил, что принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора является для него «большой честью».

«Премия Афинагора по правам человека» была основана в 1986 году Национальным советом Ордена апостола святого Андрея, архонтов Вселенского Патриархата в Америке, ее лауреаты определяются Комитетом из числа духовенства и мирян. Премию вручают лицу или организации, которые последовательно своими действиями отстаивают основные права человека и религиозную свободу на национальном и международном уровнях.