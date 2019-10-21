В Кремле не видят подвижек в подготовке встречи в «нормандском формате»

Москва не наблюдает особого продвижения в подготовке встречи саммита лидеров стран в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передаю российские СМИ.
По его словам, Россию «несколько беспокоит ситуация» после подписания сторонами «формулы Штайнмайера» в Минске. Ушаков добавил, что с тех пор из Киева «начали поступать весьма противоречивые сигналы».
Он отметил, что президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились поручить советникам активизировать подготовку саммита и попытаться согласовать позиции. При этом, заявил Ушаков, саммит в «нормандском формате» должен касаться реализации договоренностей, «а не желания Киева пересмотреть их».
Он также сообщил, что Путин планирует 21 октября провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Украине.
«Еще один телефонный разговор сегодня будет, в 16 часов, с президентом Франции Макроном», — сказал Ушаков. Он подчеркнул, что планируется обсудить две основные темы. «Первая — Украина, а вторая — это Сирия. Это две темы самые важные, которые с канцлером ФРГ Меркель были обсуждены сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном», — пояснил помощник президента РФ.
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