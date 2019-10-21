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Бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе

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Бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой трагически погиб, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

«Трагически погиб Тарас Кутовой», — написал Розенко на своей странице в Фейсбук.

В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Кутовой погиб при падении вертолета в Полтавской области.

Ранее на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям появилось сообщаение, что вертолет «Робинсон-44» упал в Полтавской области, в результате чего погиб человек.

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«21 октября в 16 ч. В ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета „Робинсон-44“, в результате чего погиб 1 человек», — отмечали в ГСЧС.

По данным ведомства, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой, вертолет
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 24 минуты назад

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