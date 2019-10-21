Два дебила и подонок: Коломойский прокомментировал высказывания Гонтаревой, Милованова и Бородянского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал скандальный номер последнего выпуска «Вечернего квартала», в котором юмористы спели песню о сгоревшем доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В интервью изданию «Настоящее время» олигарх заявил, что не считает это травлей Гонтаревой. По его словам, ей следует сидеть в Лондоне и продолжить переписывать свое имущество на других, пока ей «чего-нибудь еще не спалили».

Кроме того, Коломойский отметил, что любой юмор и сатира является травлей кого-то, однако, как он не слышал, чтобы после такой травли кто-либо застрелился или повесился. «Если Гонтарева будет первой — это будет смешно», — сказал олигарх.

Также на вопрос о том, знает ли он, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю, Коломойский сказал: «Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка».

«Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура», — добавил он.

Также он высказался и о министре экономики Тимофее Милованове, который ранее заявил, что песня «Квартала» про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат страны.

«Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как „дебил“ для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине — дебил», — сказал он.

Кроме того, олигарх высказал мнение о министре культуры Владимире Бородянском, ранее осудившим выступление хора на шоу.

«А министр культуры Бородянский, я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой — это значит, что он не дебил, а подонок», — отметил Коломойский.

Напомним, что песню на мотив известной народной мелодии: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала...» про поджог дома Гонтаревой под Киевом исполнил ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.