Зеленский и Болсонару обсудили возможность реанимации космического проекта

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Жаир Болсонару в рамках визита в Японию обсудили возможности роста товарооборота между двумя странами и перспективы инвестирования.
«Бразилия — наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских — в Бразилии», — сказал Зеленский на встрече, сообщила пресс-служба главы государства.
Он предложил возобновить работу правительственной комиссии для согласования всех позиций в этом вопросе.
«У нас состоится большая приватизация, мы сейчас презентуем много проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией», — подчеркнул Зеленский.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Киев предложил перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома «Алкантара» в Бразилии.
Кроме того, президент Украины поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета страны.
Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.
Заключенный Бразилией и Украиной в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя (РН) «Циклон-4» на пусковом центре «Алкантара» (Бразилия) был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года.
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