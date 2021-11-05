Президент Бразилии назвал Пизанскую башню «башней из пиццы»

Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал название Пизанской башни в Италии, он назвал ее «башней из пиццы» во время церемонии запуска технологии 5G. Его слова передает местный портал Estado de Minas.

«Я путешествую по Бразилии, по всему миру. Недавно я был в Италии... я посетил башню из пиццы», — рассказал президент Бразилии.

По словам Балсонару, к нему подошел ребенок с вопросом, горят ли сейчас леса Амазонки. Бразильский президент ответил ему, что «Калифорния горит больше, чем Бразилия, но никто ничего не говорит».

Ранее, 2 ноября, Болсонару перепутал имя спецпредставителя США по вопросам климата Джона Керри с именем американского актера Джима Керри.

Пизанская башня является частью Пизанского собора в итальянском городе Пиза на севере Италии. Башню начали строить в 1173 году, строительство продолжалось около 200 лет и завершилось в 1360 году.